В Рязани задержали мошенника, похищавшего деньги рестораторов.

В Рязани задержали 28-летнего мужчину, который выманивал деньги у рестораторов, сообщает региональное УМВД.

С ноября 2020 года в полицию стали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами обмана по определенной схеме. Всем им звонил некий мужчина, представлялся директором этой организации, и говорил, что ему срочно нужны деньги. Те, думая, что разговаривают с шефом, пересылали необходимые суммы.

Таким нехитрым способом мошенник похитил от 4 до 28 тысяч рублей. Пострадавшими оказались жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Иркутска и других городов.

Позже выяснилось, что 28-летний уроженец Пензы, освободившись за грабеж из колонии, осел в Рязани, поселившись на съемной квартире. Чтобы заработать на жизнь, он, просматривая интернет, находил контакты кафе и ресторанов, звонил, и под видом директора вытягивал деньги.

Предварительно установлено, что мужчине удалось ввести в заблуждение 14 человек. Общая сумма похищенного – более 180 тысяч рублей.

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