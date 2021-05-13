Вторая волна. Вода в Оке поднимается каждый день, уже перелило дорогу на Заокское

Еще несколько десятков сантиметров и движение по дороге придется снова перекрывать.

Четвертые сутки подряд продолжается подъем воды в Оке у Рязани. Можно говорить о том, что пришла вторая волна половодья.

11 и 12 мая река поднялась на 50 и 44 сантиметра соответственно. Утром 13 мая – еще на 27 сантиметров. В настоящее время уровень воды составляет 219 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

Кроме того, утром 13 мая вода перелила дорогу между селами Шумашь и Заокское. Движение по ней пока осуществляется, но ситуация может измениться уже к вечеру – на регион надвигаются новые ливневые заряды.