У Рязанского кремля произошло жесткое ДТП – пострадал ребенок.
Вечером 12 мая на улице Соборной у Рязанского кремля произошло ДТП с пострадавшими, сообщает региональное УМВД.
По предварительным данным, 46-летний москвич за рулем Hyundai Solaris при повороте налево врезался в Chevrolet Spark, который двигался во встречном направлении.
В результате дорожного происшествия пострадали 34-летняя женщина – водитель Chevrolet, и четырехлетний ребенок.
В ДТП в центре Рязани пострадали два человека.
Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили различные травмы.
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