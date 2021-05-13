У Рязанского кремля произошло жесткое ДТП – пострадал ребенок.

Вечером 12 мая на улице Соборной у Рязанского кремля произошло ДТП с пострадавшими, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, 46-летний москвич за рулем Hyundai Solaris при повороте налево врезался в Chevrolet Spark, который двигался во встречном направлении.

В результате дорожного происшествия пострадали 34-летняя женщина – водитель Chevrolet, и четырехлетний ребенок.

В ДТП в центре Рязани пострадали два человека.

Всего за минувшие сутки на дорогах Рязанской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пять человек получили различные травмы.

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