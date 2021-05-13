Губернатор Любимов: Рязанцы уже в этом году отметят качество воды.

Рязанцы уже 2021 году почувствуют определенные «позитивные изменения» качества водопроводной воды. Об этом с уверенностью заявил губернатор Николай Любимов во время посещения Окской очистной водопроводной станции в селе Дядьково.

— Уверен, что жители почувствуют определенные позитивные изменения уже в этом году, и будут в большей степени защищены от различных внештатных ситуаций, — сказал Любимов, но отметил, что «Водоканалу» необходима масштабная модернизация, замена изношенных сетей водоснабжения и водоотведения.

— Это требует колоссальных финансовых ресурсов, — подчеркнул глава региона. — Мы постараемся использовать все механизмы для решения этой проблемы. В частности, такие инструменты, как инфраструктурные займы.

Ранее Любимов высказывал мысль, что муниципальному «Водоканалу» не нужны «никакие концессии», мол, предприятие само справится со всеми проблемами (читать подробнее).

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