Во время мощного ветра в службу спасения поступило 11 сообщений о поваленных деревьях.

В Рязани и области продолжают ликвидировать последствия непогоды, случившейся днем 12 мая. Как отметили в городской администрации, накануне в службу «112» поступило от горожан 11 сообщений о поваленных деревьях. Все они рухнули в результате мощного ветра. Оперативные службы приступили к устранению последствий непогоды.

Власти напоминают, что сильный ветер может повредить слабо укрепленные рекламные щиты и линии электропередачи, возможен также частичный «повал деревьев». Пешеходам не рекомендуют укрываться от грозы под рекламными щитами и деревьями.

Ранее сообщалось, как в селе Поляны под Рязанью огромная ель обрушилась на жилой дом (подробнее с фото).

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