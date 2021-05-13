В девяти районах Рязанской области возникнут перебои с телерадиовещанием. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 16 мая в Рязанской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает региональная РТРС.

В частности, в селе Мосолово Шиловского района пройдет ревизия антенно-мачтового сооружения и антенно-фидерного устройства.

Профилактические работы, которые требуют отключения передающего оборудования, будут проходить ежедневно с 09:00 до 17:00. Некоторые работы могут отменить или перенести на другое время из-за плохих погодных условий.

«Приносим извинения за возможные неудобства», - говорится в сообщении.

Отметим, что в зону приема сигнала с телевышки Мосолово входят Шиловский, Кораблинский, Чучковский, Путятинский, Ухоловский, Сапожковский, Старожиловский, Сараевский и Спасский районы.

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