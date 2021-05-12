В Рязани маршрутчиков обязали отчитываться о вечерних рейсах

Администрация Рязани приняла постановление, обязав перевозчиков отчитываться о выполнении вечерних рейсов. Фото: Сергей ЛАЗУТИН

Наболевшую проблему Рязани - исчезновение маршруток в вечернее время - власти пробуют решить бюрократическим путем. Администрация приняла постановление, обязав перевозчиков отчитываться о выполнении вечерних рейсов.

В форме, которую должны ежемесячно подавать компании с лицензией, теперь предусмотрен пункт «количество рейсов после 20:00», где сравниваются два показателя – по расписанию и фактический. Процент выполнения, конечно, посчитают, но вот как он будет использоваться в дальнейшей работе, документ не объясняет. В «Требованиях к осуществлению перевозок…» говорится лишь про обеспечение не менее 80% регулярных рейсов.

Интересно, что коммерческие перевозчики нагло игнорируют обязанность обслуживать маршруты вечером уже давно, а менять требования городские власти начали только после вмешательства прокуратуры. Ее недавняя проверка подтвердила безобразную работу общественного транспорта в Рязани после 20:00 (подробнее).

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