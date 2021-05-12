Продолжается прием документов для участия в предварительном голосовании

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Регистрация участников праймериз «Единой России» продлена до 14 мая 2021 года, но уже 37 человек изъявили свое желание побороться за статус кандидата в депутаты Государственной Думы от Рязанской области.

Все они предоставили в региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования необходимый пакет документов.

Среди них волонтеры, общественники, работники социальной сферы. Немало молодых людей, не достигших 35 лет, действующих депутатов всех уровней. На участие в процедуре также активно заявляются представители малого и среднего бизнеса.

Всего же на участие в праймериз «Единой России» подали 62 заявки, но не все они смогли пройти этап отбора.

Важно отметить, что в предварительном голосовании участвовать имеют право не только члены партии, но и граждане РФ, не состоящие в ее рядах, при условии, что они не являются членами других политических партий, то есть беспартийные.

Растет и количество желающих принять участие в предварительном голосовании в качестве избирателей. По последним данным, в Рязанской области зарегистрировались более 73 тысяч человек.

Напомним, «Единая Россия» проводит предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы разного уровня на протяжении последних лет, участие в нем является обязательным для выдвижения от партии.

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