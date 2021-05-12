Коллективный намаз в Рязанской области не состоится

13 мая мусульмане будут праздновать Ураза-байрам – праздник разговения. Традиционно в этот день проводится коллективный намаз, однако из-за сохранения коронавирусных ограничений в Рязанской области это мероприятие, как и другие массовые, решено отменить.

«Вместо коллективного праздничного намаза, каждый может прочитать дополнительный нафиля намаз в четверг, 13 мая с 6:00 до 12:00 часов, желательно в 8:30 утра», - говорится в обращении Духовного управления мусульман Рязанской области.

Тем не менее, в мечетях и молельных домах региона допускается проведение намазов «с соблюдением действующих ограничений», то есть при наличии медицинской маски, перчаток, отдельного молитвенного коврика, при соблюдении социальной дистанции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Многодетные мусульманские семьи Рязани получат мясо от турецкого посольства

До окончания священного для верующих месяца Рамадан осталось четыре дня (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!