Губернатор поручил усилить меры безопасности в рязанских школах

Контрольные мероприятия проведут с привлечением правоохранительных органов. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

11 мая в Казани случилась ужасная трагедия. 19-летний парень зашел в школу и открыл стрельбу во время занятий. Погибли 9 человек, еще несколько детей оказались в реанимации.

Наследующий день после случившегося губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, провести в них контрольные мероприятия с привлечением сотрудников правоохранительных органов.

- Это огромное горе для семей, родственников погибших и потрясение для всех жителей нашей страны. Подобные случаи не должны повторяться никогда, – сказал губернатор во время заседания регионального кабмина. - Я дал поручение усилить меры безопасности в образовательных учреждениях Рязанской области: в школах, детских садах, вузах, техникумах. Прошу все ответственные за эту работу ведомства максимально внимательно и ответственно подойти к ней.

По словам губернатора, в ходе контрольных мероприятий необходимо проверить, как организована система обеспечения безопасности, корректно ли работает оборудование. Следует посмотреть исполнение обязательств охранными предприятиями, которые закреплены за учебными заведениями.

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