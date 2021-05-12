Все парки Рязани обработали от клещей.

12 мая в Рязани обработали парки от клещей, сообщает пресс-служба городской администрации. До обеда специалисты работали в Центральном парке культуры и отдыха, парках имени Гагарина, Морской Славы, Советско-Польскому братству по оружию, а также в Комсомольском и Лесопарке.

На время обработки парки закрыли для посещений.

В настоящее время прогулки в парках разрешены, для людей и животных препарат российского производства не опасен.

Ранее сообщалось, что за майские выходные жертвами клещей стали 34 рязанца, в том числе и дети (читать подробнее).

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