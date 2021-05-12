Рязанский воздухоплаватель Владимир Ермаков завоевал серебро на чемпионате Тульской области

На фото Владимир Ермаков.

С 9 по 11 мая в Тульской области состоялся 9-й открытый чемпионат региона по воздухоплавательному спорту. В сложных погодных условиях (ветер и дождь) семь пилотов «выясняли отношения» в небе над оружейно-пряничной землей.

Всего состоялось четыре спортивных полета, в рамках которых аэронавты выполнили 13 заданий.

Второе место на соревнованиях занял молодой рязанский пилот Владимир Ермаков. Первое и третье место остались за тульскими пилотами – Олегом Снетковым и Андреем Кульковым.