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Спорт12 мая 2021 11:35

Рязанский воздухоплаватель Владимир Ермаков завоевал серебро на чемпионате Тульской области

Соревнования прошли в сложных погодных условиях
Источник:kp.ru
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На фото Владимир Ермаков.

На фото Владимир Ермаков.

С 9 по 11 мая в Тульской области состоялся 9-й открытый чемпионат региона по воздухоплавательному спорту. В сложных погодных условиях (ветер и дождь) семь пилотов «выясняли отношения» в небе над оружейно-пряничной землей.

Всего состоялось четыре спортивных полета, в рамках которых аэронавты выполнили 13 заданий.

Второе место на соревнованиях занял молодой рязанский пилот Владимир Ермаков. Первое и третье место остались за тульскими пилотами – Олегом Снетковым и Андреем Кульковым.

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