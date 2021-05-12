Из-за аварии сотни домов Рязани остались без воды

12 мая в связи с аварийно-восстановительными работами на водопроводе на многих улицах Рязани отключили подачу водоснабжения, сообщает пресс-служба администрации города.

В среду до 12:00 холодной воды не будет по следующему адресу:

- ул. Дзержинского, д. 12а.

В среду до 17:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

- ул. Трудовая, д. 13/38, д. 15, д. 17/43, д. 19/42, д. 21, д. 23/39 (частный сектор), д. 12/19, д. 5/8, д. 7;

- ул. Ломоносова, дома с 46 по 72, дома с 37 по 49 (частный сектор), д. 44, д. 33, д. 23;

- ул. Бабушкина, дома с 36 по 46, дома с 11 по 21 (частный сектор);

- 1-й проезд Бабушкина (частный сектор);

- ул. Зои Космодемьянской, д. 31, д. 28/10, д. 30, д. 32, д. 34, дома с 38 по 64, дома с 37 по 63 (частный сектор);

- 1-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

- 2-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

- 3-й проезд Зои Космодемьянской (частный сектор);

- ул. Кошевого (частный сектор);

- ул. Гастелло (частный сектор);

- Куйбышевское шоссе, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 18, д. 18 корп. 1, д. 18 корп. 2, д. 18 корп. 4, д. 18 корп. 3;

- ул. Декабристов, дома с 12 по 26, дома с 5 по 25;

- ул. Разина, дома с 44 по 52, дома с 45 по 53 (частный сектор);

- ул. Магистральная, д. 11б.

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