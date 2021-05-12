Скончался бывший защитник ХК «Рязань» Владислав Егин. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

11 мая в возрасте 32 лет скончался бывший игрок ХК «Рязань» Владислав Егин, сообщают ряд федеральных СМИ. В качестве причины смерти называют осложнения после коронавируса.

Владислав Егин выступал за рязанский клуб в сезонах 2008-2010, на его счету 130 игр (из них два матча за «Рязань-2»), 18 заброшенных шайб и 21 голевая передача.

В 2010 году Елагин перешел в ХК «Молот-Прикамье», который ставил перед собой высокие цели, а затем в клуб КХЛ новокузнецкий «Металлург».

Скончался бывший защитник ХК «Рязань» Владислав Егин. Фото: пресс-служба ХК "Рязань".

Вернулся спортсмен в Рязань в 2013 году, где за 12 игр забросил три шайбы и отдал две голевые передачи, став на одном из отрезков чемпионата лучшим защитником ВХЛ. Такие показатели вновь привлекли к Елагину внимание селекционеров, и в том же сезоне он ушел в клуб КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Завершил карьеру Владислав Егин в 26 лет.

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