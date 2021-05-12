В Александро-Невском районе погибла большая часть озимых

Фото: ryazpressa.ru

В Александро-Невском районе Рязанской области погибли посевы озимой пшеницы на 64% площадей. Это почти 11 тыс. гектаров, 90% из которых хозяйства уже пересеяли яровой пшеницей и ячменем.

На некоторых полях ситуация спорная. Вопрос о пересеве решают агрономы и руководители хозяйств.

Начальник управления сельского хозяйства района Ирина Овечкина объясняет ситуацию негативными климатическими условиями. Начались они с осени, когда из-за засухи озимые «ушли в зимовку нераскустившимися».

«В декабре на состояние озимых повлияли температуры 20°C ниже нуля, на полях не было снега. В феврале текущего года из-за прошедших дождей на полях образовалась притертая ледяная корка», - цитирует Овечкину издательство «Пресса».

В целом по Рязанской области, по данным минсельхоза, из-за неблагоприятных погодных условий погибло 11% озимых или 41 тыс. гектаров. Пересеяно 26,5 тыс. гектаров.

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