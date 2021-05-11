В Сараях рецидивист жестоко зарезал односельчанина

8 мая в одном из домов по улице Кирова в поселке Сараи обнаружили тело 57-летнего местного жителя. В груди мужчины было несколько колото-резаных ран.

Следователи Кораблинского МСО установили, что днем ранее у потерпевшего во время распития алкоголя произошел бытовой конфликт с односельчанином. Во время потасовки 37-летний ранее судимый мужчина схватил нож и нанес им знакомому несколько ударов.

От полученных повреждений тот скончался на месте происшествия.

В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан, решается вопрос о взятии его под стражу.

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