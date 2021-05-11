В воздухе Рязани два дня подряд фиксировали превышение уровня сероводорода

Чиновники минприроды сообщили об очередных фактах превышения в воздухе ядовитых концентраций. По данным специалистов министерства, 7 мая стационарный пост наблюдения за атмосферным воздухом в Дашково-Песочне выявил превышения допустимой концентрации сероводорода. Максимальное превышение зафиксировали в 21:40.

Кроме того, 8 мая специалисты также выявили неоднократные превышения допустимой концентрации сероводорода. Максимальное превышение зафиксировано в 01:40 и составило 4,4 ПДКмр.

Что касается формальдегида в воздухе, то превышение норм не наблюдалось.

Ранее сообщалось, что 5 мая датчики на улице Зубковой показали превышение предельно-допустимой концентрации формальдегида (читать подробнее).

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