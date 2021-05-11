На улице Есенина в центре Рязани сбили пешехода. Фото: ПУВР.

Днем 11 мая в центре Рязани сбили пешехода, сообщается в водительском паблике. По словам анонимного подписчика и автора фотографии, ДТП произошло на улице Есенина.

«Только что сбили пешехода на улице Есенина. Человек жив», - говорится в сообщении.

Как отметил один из водителей в комментариях, на САМе этот участок надо очень аккуратно проезжать.

«Со стороны Астероида пешеходник вечно загорожен машинами, со стороны ВелоМото тоже не всегда очевидно куда кто пойдет. Еще и три ряда», - указал мужчина.

Ранее сообщалось, как 20-летняя рязанка на внедорожнике устроила в центре города жесткое ДТП (читать подробнее).

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