Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 7-11 мая

С 7 по 11 мая в Рязанской области список жертв коронавирусной инфекции пополнили 10 человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили о возрасте и поле скончавшихся.

7 мая в список внесли 67-летнюю и 79-летнюю женщин, а также 67-летнего мужчину.

8 мая – 55-летнюю, 61-летнюю и 79-летнюю женщин.

9 мая – 83-летнюю женщину и 71-летнего мужчину.

11 мая – 72-летнюю и 81-летнюю женщин.

Все они скончались в феврале.

Всего по официальным данным, на 11 мая COVID-19 унес в Рязанской области жизни 475 человек.