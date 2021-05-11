Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 7-11 мая

С 7 по 11 мая в Рязанской области список жертв коронавирусной инфекции пополнили 10 человек. В оперативной группе регионального правительства сообщили о возрасте и поле скончавшихся.
7 мая в список внесли 67-летнюю и 79-летнюю женщин, а также 67-летнего мужчину.
8 мая – 55-летнюю, 61-летнюю и 79-летнюю женщин.
9 мая – 83-летнюю женщину и 71-летнего мужчину.
11 мая – 72-летнюю и 81-летнюю женщин.
Все они скончались в феврале.
Всего по официальным данным, на 11 мая COVID-19 унес в Рязанской области жизни 475 человек.