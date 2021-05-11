В школах Рязани усилят меры безопасности из-за стрельбы в казанской школе

В школах Рязани и области усилят меры безопасности. Соответствующее поручение губернатор Николай Любимов дал заместителю председателя правительства Рязанской области Роману Петряеву и руководителям профильных ведомств.

«Необходимо усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях Рязанского региона, организовать и провести соответствующие мероприятия», - указано в сообщении пресс-службы правительства.

Ранее Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в городе Казани (читать подробнее).

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