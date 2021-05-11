Рязанский губернатор отреагировал на трагедию в школе города Казани.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших в результате нападения на школу в городе Казани.

«Трагедия в Татарстане. Чудовищное нападение на школу в Казани, жертвами которого стали ни в чем не повинные люди, и что самое страшное: большинство погибших и пострадавших при стрельбе в гимназии №175 - дети. Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия на месте ЧС», - написал на своей странице в «ВК» Любимов и выразил соболезнования семьям погибших.

«Желаю мужества перед лицом тяжелой утраты. Всем пострадавшим - скорейшего выздоровления», - написал глава рязанского региона.

Утром 11 мая в Казани в школу №175 на улице Файзи зашел молодой человек. Он был вооружен автоматом. Попытавшийся остановить его охранник и уборщица были убиты. Нападавший поднялись на третий этаж и взял детей в заложники. По словам очевидцев, в здании также прогремел взрыв. Дети начали спасаться через окна (подробнее).

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