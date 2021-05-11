Опубликован список дорог Рязани для ремонта картами

В Рязани три десятка дорожных участков планируют отремонтировать картами.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Рязани три десятка дорожных участков планируют отремонтировать картами – то есть локально, но обширнее, чем при ямочном ремонте. Список, предоставленный властями, опубликован в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».
158 млн рублей выделено, чтобы выровнять асфальт на площади 113 тыс. кв. м.
Московский район
- ул. Молодежная;
- ул. Медицинская (от Октябрьской до Энгельса);
- 1-й Индустриальный пер.;
- ул. Станкозаводская (от Октябрьской до Магистральной);
- ул. Пирогова;
- ул. Колхозная (от ТЦ «Кит» до Новой);
- ул. Зафабричная и Птицеводов;
- Московское ш. (от Западной до д.43);
- ул. Юбилейная.
Советский район
- Окский пр-д;
- перекресток ул. Есенина и ул. Грибоедова;
- ул. Быстрецкая (от Касимовского ш. до Кальной);
- участок от ул. Кальной до Касимовского шоссе;
- ул. Урицкого (от Введенской до Газетного пер.) и Газетный пер.;
- ул. Затинная;
- ул. Соборная (напротив д. 38);
- ул. Каширина (от Семинарской до Каширина, в р-не 3-х Бутырок);
- ул. Чапаева;
- ул. Яхонтова;
Октябрьский район
- Голенчинское ш.;
- ул. Гагарина;
- ул. Есенина;
- ул. Колхозная (напротив БЦ «Атрон»);
- ул. Новоселов (от 33в до 33а, от 58 до 50к2, от 60 до 50к2);
- ул. Тимакова (от Зубковой до Новоселов);
- ул. Ушинского;
Железнодорожный район
- ул. Гоголя;
- ул. МОГЭС (напротив д. 30);
- ул. Семена Середы;
- Керамзавода (от д. 8 до д. 26, до д.25);
- ул. Толстого (до ул. Чернышевского).
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