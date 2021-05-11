Опубликован список дорог Рязани для ремонта картами

В Рязани три десятка дорожных участков планируют отремонтировать картами. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Рязани три десятка дорожных участков планируют отремонтировать картами – то есть локально, но обширнее, чем при ямочном ремонте. Список, предоставленный властями, опубликован в сообществе «Подслушано у водителей в Рязани».

158 млн рублей выделено, чтобы выровнять асфальт на площади 113 тыс. кв. м.

Московский район

- ул. Молодежная;

- ул. Медицинская (от Октябрьской до Энгельса);

- 1-й Индустриальный пер.;

- ул. Станкозаводская (от Октябрьской до Магистральной);

- ул. Пирогова;

- ул. Колхозная (от ТЦ «Кит» до Новой);

- ул. Зафабричная и Птицеводов;

- Московское ш. (от Западной до д.43);

- ул. Юбилейная.

Советский район

- Окский пр-д;

- перекресток ул. Есенина и ул. Грибоедова;

- ул. Быстрецкая (от Касимовского ш. до Кальной);

- участок от ул. Кальной до Касимовского шоссе;

- ул. Урицкого (от Введенской до Газетного пер.) и Газетный пер.;

- ул. Затинная;

- ул. Соборная (напротив д. 38);

- ул. Каширина (от Семинарской до Каширина, в р-не 3-х Бутырок);

- ул. Чапаева;

- ул. Яхонтова;

Октябрьский район

- Голенчинское ш.;

- ул. Гагарина;

- ул. Есенина;

- ул. Колхозная (напротив БЦ «Атрон»);

- ул. Новоселов (от 33в до 33а, от 58 до 50к2, от 60 до 50к2);

- ул. Тимакова (от Зубковой до Новоселов);

- ул. Ушинского;

Железнодорожный район

- ул. Гоголя;

- ул. МОГЭС (напротив д. 30);

- ул. Семена Середы;

- Керамзавода (от д. 8 до д. 26, до д.25);

- ул. Толстого (до ул. Чернышевского).

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