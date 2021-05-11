Рязанская ГИБДД заявила об очередном рейде на дорогах города

Рязанская ГИБДД сообщила об очередном рейде на дорогах областного центра и региона. В первую очередь автоинспекторы будут проверять исправность и показания тахографа.
Отметим, что в зависимости от нарушения, предусмотрен штраф как на водителя, так и на должностное лицо. Сумма может составить от 3 до 50 тысяч рублей.
В ГИБДД уверены, что именно тахограф может обеспечить «честный контроль режима труда и отдыха водителей». Кроме того, устройство фиксирует соблюдение водителем скоростных ограничений и оказывает «позитивное влияние на снижение аварийности».
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