На перекрестке в центре Рязани девушка на внедорожнике устроила серьезное ДТП

Фото: 62.мвд.рф

На перекрестке улиц Ленина и Свободы в Рязани 10 мая случилось очередное серьезное ДТП. Примерно в 23:00 там столкнулись Toyota Land Cruiser и автомобиль такси Kia Rio.

Как сообщили в областном УМВД, по предварительной информации, аварию спровоцировала 20-летняя рязанка, управлявшая внедорожником. Поворачивая налево, она не пропустила встречный Kia. От столкновения такси, за рулем которого был 37-летний горожанин, выбросило на тротуар – к зданию филармонии.

«В результате ДТП водители обоих автомобилей получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь».