Военные об исчезновении рязанского солдата: Кто вам сказал, что он пропал?

На фото пропавший солдат Илья Малышев с сестрой Еленой.

В Рязани продолжаются поиски военнослужащего Ильи Малышева. О его исчезновении в социальных сетях заявила сестра Елена Соболева. Девушка находится на постоянной связи с неким полковником, который при общении с журналистом «КП-Рязань» не подтвердил факт исчезновения бойца.

- А кто вам сказал, что он пропал?

- Сестра его об этом говорит, что он не вернулся из увольнения.

- Не знаю, вы как-то преждевременно работаете.

- То есть, боец в части, все нормально?

- Что вы хотите?

- Малышев Илья Григорьевич в части находится, с ним все нормально?

- У нас есть командование училища, обращайтесь к ним. При необходимости они вам дадут официальную информацию. Я не уполномочен.

Илья Малышев, по предварительным данным – курсант училища ВДВ, ушел в увольнение днем 9 мая. Вернуться в расположение должен был вечером (читать подробнее).

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