В Рязани силовики задержали организатора незаконной миграции

Фото: МВД России

Предполагаемого организатора незаконной миграции задержали в Рязани. МВД опубликовало кадры оперативной съемки, на которых силовики вытаскивают из машины и скручивают гражданина одного из среднеазиатских государств.

Мужчине вменяют, что он договаривался с неоднократно судимыми россиянами о постановке на фиктивный учет в их жилища нелегалов. Полиция возбудила три уголовных дела и вместе с Росгвардией устроила обыски в по адресу проживания подозреваемого и в его офисе в центре Рязани.

«Изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Задержанный заключен под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности, проходят задержания возможных соучастников.

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