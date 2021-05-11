В Рязани 9 мая бесследно исчез боец ВДВ.

9 мая в Рязани бесследно исчез солдат одной из воинских частей. Молодой человек не вернулся из увольнения. Об этом в социальных сетях заявила его сестра Елена Соболева.

«Ребята, помогите пожалуйста. Пропал мой брат Малышев Илья Григорьевич. 9 мая в 14:00 он ушел в увольнение из части, должен был вернуться в 20:00. Не вернулся», - написала девушка.

По словам сестры парня, в Рязани он служит в воздушно-десантных войсках, а сам из Нижнего Новгорода.

«Он всегда из увольнения в часть приходил. Что-то случилось. Он бы точно нам позвонил. Буду с утра звонить в больницы».

К утру 11 мая о судьбе парня по-прежнему неизвестно.

Впрочем, сами военные отказались подтверждать журналистам «КП-Рязань» факт исчезновения своего солдата (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

Все, кто владеет информацией о местонахождении Ильи Малышева, звоните по телефону: 8 (960) 175-83-16.

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