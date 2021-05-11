Молодогвардейцы провели серию патриотических мероприятий в Михайловском районе

Фото: МГЕР.

8 Мая в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны рязанские молодогвардейцы совместно с администрацией Михайловского района, а также с администрацией Новопанского сельского поселения Михайловского района высадили памятную аллею на месте установления памятного комплекса Героя СССР Сергея Федоровича Ниловского.

Активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в преддверии Дня Победы навестили боевого участника сражения на фронтах Великой Отечественной Войны – Николая Ивановича Маштакова, который был награжден медалью «За победу над Японией».

Фото: МГЕР.

Николай Маштаков был призван в армию в 18 лет, в 1942 году. Попал в Кировскую область в 406-й запасной стрелковый полк, который в том же году был направлен на Дальний Восток и участвовал в боях с Японией. Для Николая Ивановича служба закончилась в 1950 году.

Также молодогвардейцы возложили цветы к «Стеле освобождения города Михайлов», которая находится около деревни Поярково. В суровые мгновения начавшегося штурма обороны врага при подступах к городу оно обильно было полито кровью наших воинов, засеяно осколками мин и снарядов.

«На фронте воевали наши прадеды, наши бабушки пережили это страшное время, когда были еще детьми. Но детские впечатления цепко держатся в памяти и до сегодняшних дней. А мы – внуки и правнуки военного лихолетья – должны сохранить эту память и передать ее дальше – уже нашим детям и внукам. Теперь со слезами и гордостью жители Михайловского района будут смотреть на свежепосаженные аллеи - деревья как символ вечной памяти Героям. Такая преданность традициям очень важна, поскольку это означает, что подвиг русских солдат никогда не будет забыт», – поделился руководитель РО МГЕР Вячеслав Поскребышев.