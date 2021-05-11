ФК «Рязань» в Белгороде был сильнее «Салюта» и не отпустил лидера

Гол Евгения Дегтярева в самом начале матча оказался победным.

10 мая футбольный клуб «Рязань» в Белгороде обыграл местный «Салют». Соперник был не из простых – до 23-го тура располагался на третьем месте, всего на два очка отставая от «Рязани». Однако гости подходили к игре с серией из трех побед, тогда как хозяева дважды подряд проиграли.

Уже на 2-й минуте Евгений Дегтярев в чужой штрафной подкараулил отскок от защитника и в одно касание отправил мяч в сетку. На 84-й минуте Владислав Фасхутдинов в окружении защитников зацепился за мяч в середине поля, начав контратаку, и сам же ее завершил ударом головой после передачи с фланга. В списке бомбардиров группы 3 ФНЛ Фасхутдинов с 14 голами догнал Константина Коржа из «Сатурна».

Отставание «Рязани» от лидирующего «Металлурга», который, в свою очередь, одолел «Сатурн», осталось прежним – четыре очка. 21 мая первой и второй командам таблицы предстоит очная встреча в Липецке, но перед этим «Рязань» проведет домашний матч со «Строгино» 15 мая в 17:00.