В трех районах Рязанской области 11 мая отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

11 мая в трех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- поселок Смена — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Черная Речка — с 09:00 до 17:00.

Шиловский район:

- деревня Воружка — с 09:00 до 17:00. Отключать будут с 11 по 14 мая.

Воружка находится в 25 км от поселка Шилово. Расстояние от деревни до райцентра по дороге - 30 км. В 2,5 км от деревни находится железнодорожная станция «Шелухово».

По данным 2010 года, в деревне постоянно проживали 34 человека.

Кроме того, 11 мая в селе Шумашь Рязанского района с 09:00 до 16:00 планируется «одна абонентская ТП» без отключения от электроснабжения населенных пунктов.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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