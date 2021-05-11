Прокуратура занялась случаем с падением качелей на ребенка под Рязанью

Под Рязанью ребенок сломал ноги после упавшей на него качели. Фото: В Клепиках | Ирина Кузнецова.

Прокуратура Клепиковского района организовала проверку по факту падения качелей в городе Спас-Клепики, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган оценит действия лиц, ответственных за содержание и ремонт детской площадки. Кроме того, прокуратура проверит, насколько в райцентре соблюдались требования безопасности при использовании оборудования площадки.

Качели упали в одном из дворов города Спас-Клепики. В результате происшествия ребенку сломало ноги. Так в социальных сетях написала одна из очевидец.

«Позор нашей администрации! На ребенка только что упали качели, сломал ноги. Просим их нормально вкопать или убрать» (читать подробнее).

Важное уточнение! Как позже сообщили «КП-Рязань» в прокуратуре, у ребенка сломаны не ноги, а пальцы на левой ноге.

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