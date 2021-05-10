Под Рязанью ребенок сломал ноги после упавшей на него качели. Фото: В Клепиках | Ирина Кузнецова.

В одном из дворов города Спас-Клепики на ребенка упали качели. Об этом сообщает подписчица местного паблика Ирина Кузнецова.

«Позор нашей администрации! На ребенка только что упали качели, сломал ноги. Просим их нормально вкопать или убрать», - написала женщина и выразила надежду, что дедушка, на глазах которого все произошло, напишет заявление в прокуратуру.

В комментариях подписчики тут же указали, что в Клепиках «ни одна площадка не отвечает ГОСТам».

«Все карусели, качели, горки должны быть вмонтированы. Вся поверхность должна быть покрыта прорезиненными ковриками. Песок в песочнице должны менять каждую весну. У нас даже покрасить раз в год ничего не могут», - написала одна из подписчиц.

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