В Рязанском кремле и центре Солженицина состоится акция «Ночь музеев»

Большая часть мероприятий будет бесплатной.

В субботу 15 мая с 18 до 22 часов Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник приглашает на международную акцию «Ночь музеев-2021». Об этом сообщается на сайте учреждения культуры.

В этот раз мероприятие решили приурочить к Году науки и технологий, а программа будет представлена сразу на двух площадках: в Рязанском кремле и музейном центре имени Александра Солженицына, расположенном на улице Николодворянской.

На территории Рязанского кремля:

- бесплатное посещение экспозиций и выставок музея;

- видеопрезентации: «Технологии русского ювелирного искусства» (Дворец Олега), «От стрелы до пороха» (Гостиница Черни), «История ткачества» (Певческий корпус), «Приручение огня» (Консисторский корпус) - сеансы в 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30;

- выставки: «Секреты женской красоты» (Дворец Олега), «Отец и сын Головнины: путь созидания и просвещения» (Дворец Олега), «Неповторимый мир народного костюма» (Певческий корпус);

- 18.30 – открытие персональной выставки живописца, графика, члена Союза художников России, рязанского художника В.С. Потапова «Рязанский кремль в творчестве художника» (Дворец Олега).

Музейный центр Солженицына:

- 18.30-20.00 – «Первый концерт». Концертная программа группы «TheSunx» (школа №14): музыкальные произведения из репертуара The Beatles, CCR, Justin Bieber;

- бесплатное посещение экспозиций и выставок музейного центра.

Платные услуги акции:

- обзорная экскурсия «Архитектурный ансамбль Рязанского кремля» (сеансы в 18.00, 18.45, 19.00, 19.45, 20.00; стоимость – 1800 рублей с группы до 20 человек);

- автобусная экскурсия по городу «Городская историческая среда» (в 18.30, 19.30, 20.30; предварительная запись по телефону 21-59-40, стоимость билета - 200 рублей).

- При этом организаторы призвали гостей посещать все мероприятия «Ночи музеев» в защитных масках.