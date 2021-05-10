Рязанская студия кино получила Гран-при международного фестиваля

Рязанская студия получила Гран-при международного фестиваля. Фото: студия кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа».

5 мая в Чебоксарах завершился Международный фестиваль юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи 31».

Рязанская студия кино и индивидуального развития личности «ЮнМедиа» стала победителем в номинации «Лучшая детская киношкола» за фильмы «Не буди лихо» и «Другая жизнь», снятые дома.

Но помимо главной награды, юные воспитанники киностудии получили на фестивале еще три диплома:

- фильм «Лето, лагерь, любовь» стал победителем в номинации «Лучшее игровое кино»;

- в номинации «Фильм с колес» лучшей оказалась картина «Горькая правда», снятая буквально за несколько дней до фестиваля»;

- в направлении телевидение ток-шоу «ЮнМедиа Pro» победило в номинации «Телепрограмма».

Как отметила продюсер студии Ирина Козлова, в скором времени киношкола проведет ребрендинг и будет называться «ЮнМедиа family». Важно заметить, что студия сменила адрес и теперь располагается в здании на улице Урицкого, 68.