В Рязани планируют создать три творческих кластера

Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов рассказал о планах регионального правительства создать совместно с инвесторами три творческих кластера.

Новые городские объекты обустроят в Торговом городке, здании первой городской электростанции на Соборной (бывший хлебозавода №1) и доме, расположенном на улице Мюнстерской.

«На рабочей встрече обсудили программу Агенства стратегических инициатив «Rurban Creative Lab» по созданию на неиспользуемых площадках креативных кластеров, в которых для инвесторов будут созданы благоприятные условия», - написал глава региона в соцсетях.

Также он отметил, что созданием кластеров в регионе будет заниматься Корпорация развития Рязанской области. По мнению губернатора, новые площадки помогут создать благоприятный деловой климат, улучшить качество жизни рязанцев, а также привлечь в город туристов.

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