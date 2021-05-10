Рязанцев 11 мая ждет резкое потепление до +24 градусов

Во вторник, 11 мая, в Рязани ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, днем в отдельных районах гроза, сообщают синоптики.

Ветер северо-восточный, метами порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью +4…+9°С, днем +19…+24 градусов.

По данным Института прикладной геофизики имени академика Федорова, состояние геомагнитного поля в этот день в Рязанской области спокойное. Радиационная обстановка – невозмущенная, а интегральная солнечная активность - низкая.

«Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», - говорится в сообщении.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!