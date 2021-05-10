В ТЦ Рязанской области проверили соблюдение масочного режима

Проверки провели в Скопине, Новомичуринске, Шацком и Пителинском районах. Фото: пресс-служба правительства Рязанской области.
8 мая сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели рейды по соблюдению противоэпидемических мер в торговых центрах районов Рязанской области.
«Мероприятия состоялись в местах массового пребывания граждан, в том числе в Скопине, Новомичуринске, Шацком и Пителинском районах. В ходе рейдов на проверенных объектах было отмечено соблюдение масочного режима», - отметили в оперативной группе регионального правительства.
Отмечается, что контрольные мероприятия продолжаются.
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