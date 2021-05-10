В 22 образовательных учреждениях Рязанской области зафиксировали случаи COVID-19

В 22 образовательных учреждениях Рязанской области зафиксировали случаи заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Уточняется, что заболевшие были выявлены в четырех детских садах, одиннадцати школах, пяти ссузах и двух высших учебных заведениях.

«В связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусной инфекцией проведение комплекса противоэпидемических мероприятий продолжается в 22 образовательных учреждениях», - отметили в оперштабе.

Всего же в понедельник 10 мая в регионе зафиксировано 43 случая заражения коронавирусной инфекцией, что соответствует 3,87 на 100 тысяч населения.

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