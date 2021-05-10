Общественность возмутил раскрашенный мемориал в Скопине

Фото: «Скопин.info».

В Скопине ко Дню Победы раскрасили мемориал, установленный в память погибшим в годы Великой Отечественной войны. Информация об этом появилась в группе «Скопин.info» в социальной сети «ВКонтакте».

На размещенных в сети фотографиях видно, что некогда монохромная скульптура кадета была расписана цветными красками. При этом, общественности такая инициатива местных властей показалась, мягко говоря, странной.

«Какая была в этом необходимость, и почему решили поиздеваться именно над этой скульптурой, а другие оставить, так как есть, непонятно. Жители и гости города остались в недоумении. Не позволим насмехаться <…> и превращать святую память в комикс и мультик», - написал автор поста.

Согласились с ним и в Скопинском историческом обществе. Там официально сообщили, «что разукрашивать подобным образом воинский мемориал - это позор и идиотизм».

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