В областном центре стартовал фестиваль «Кухня рязанского края»

Фото: «Ассоциация кулинаров рязанского края».

1 мая в областном центре стартовал четвертый фестиваль «Кухня рязанского края». Об этом сообщает «Ассоциация кулинаров рязанского края».

В рамках мероприятия, которое продлится до 31 мая, на площадках ведущих городских ресторанов, кулинары представят свои варианты меню на основе локальных продуктов. При этом, по словам организаторов фестиваля, главной его целью является закрепление узнаваемости бренда «Кухня Рязанского Края» и увеличение присутствия локальных продуктов в меню ресторанов и кафе.

Напомним, впервые фестиваль «Кухня рязанского края» прошел в мае 2018 года. Тогда в нем приняли участие более 15 ресторанов областного центра. Каждый участник представил гастрономический сет, основанный на продуктах исключительно местного производства.

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