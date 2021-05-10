В Комсомольском парке установят детскую площадку за 2,3 миллиона рублей

На едином портале Госзакупок размещена информация о проведении электронного аукциона на установку детской площадки в Комсомольском парке в Рязани. При этом сумма, которую городские власти готовы потратить на элемент благоустройства, превышает 2 миллионам 346 тысяч рублей.

Информация о начале старте приема подачи была размещена 28 апреля, а саму заявку можно подать до 13 мая.

Напомним, ранее городские власти сообщили о планах благоустроить территорию на улице Забайкальской у дома №16. На сайте госзакупок объявлен аукцион с начальной ценой почти 2,5 миллионов рублей.

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