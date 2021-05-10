В горевшем доме на окраине Рязани обнаружили труп мужчины

Вечером 9 мая в региональное управление МЧС поступила информация о пожаре на улице Советской. Горел жилой кирпичный дом, сообщает пресс-служба ведомства.

В результате возгорания повреждена комната и перекрытия. Кроме того, стало известно, что на месте пожара обнаружен труп мужчины.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину возгорания и причиненный ущерб. Что касается погибшего, то следователям Московского МСО предстоит установить точную причину смерти погибшего, а также все обстоятельства случившегося.

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