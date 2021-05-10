Над Рязанью прогремел мощный салют в честь Дня Победы.

9 мая в 22:00 над Рязанью прогремел праздничный салют в честь Дня Победы. Все действо длилось около шести минут, и как обещали ранее власти, его было хорошо видно в радиусе километра.

В социальных сетях масса восторженных отзывов рязанцев, которые снимали на телефоны салют с балконов многоэтажек и крыш высотных домов. Огенные залпы были хорошо видно практически по всему Первомайскому проспекту, Троицкой слободе, а также на улицах Высоковольтной, Шевченко, Ленинского Комсомола, Пушкина и других.

А несколькими часами ранее на площади Победы встретили курсантов училища ВДВ имени Маргелова, вернувшихся с Парада Победы на Красной площади. Возглавлял расчет курсантов и.о. начальника училища ВДВ гвардии полковник Руслан Евкодимов (читать подробнее).

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