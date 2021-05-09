Елена Митина пожелала ветеранам и жителям региона крепкого здоровья и мирного неба

Фото: ryazan.er.ru

«Уважаемые ветераны и жители Рязанской области! Примите искренние поздравления с Днем Великой Победы!

9 мая – самая торжественная и священная дата в истории нашей страны. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа.

Преклоняясь перед бессмертным подвигом воинов-победителей, мы отдаем дань глубокого уважения всем представителем военного поколения, которые пройдя через тяжелейшие испытания, ценой неизмеримый жертв, отстояли свободу родной страны и подняли ее из руин.

Победа в Великой Отечественной войне – неотъемлемое достояние нашего народа, неиссякаемый источник национальной гордости и главный духовный скреп, который объединяет все поколения и вдохновляет на новые свершения.

Сегодня наш гражданский долг – сохранить то, ради чего сражались наши отцы и деды, – нашу страну, мир и свободу, а также передать память об этой Великой Победе и святом празднике подрастающему поколению.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, душевного тепла, внимания и заботы близких. Пусть над головой всегда будет мирное небо!»