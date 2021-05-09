10 мая горячую воду в Рязани отключат по 13 адресам

На 10 мая в Рязани запланирована очередная волна отключений горячей воды. МУП «РМПТС» проведет профилактические работы для подготовки к следующему отопительному сезону.

Для этих работ сетевики отмерили длительный срок – до 24 мая включительно.

В списке 13 адресов, все они в поселке Мехзавода: д. 7 (д/сад №18), д. 35а (д/сад №48), д. 25 (школа №54), д. 3, д. 4, д. 10, д. 22 корп. 1, д. 24, д. 24 корп. 1, д. 24 корп. 2, д. 35, д. 36, д. 37.

Полный список майских отключений ГВС доступен по ссылке.

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