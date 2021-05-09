В Рязань поступила партия автобусов из Москвы в удовлетворительном состоянии. Фото: Общественный совет при управлении транспорта администрации города.

В Рязань прибывает новая партия московских автобусов. Об этом 6 мая сообщил Общественный совет при управлении транспорта администрации города.

«Конечно, новыми их не назовешь. Это партия б/у автобусов, которую передали из ГУП Мосгортранс. Прошлую партию передали 29 апреля. Автобусы в удовлетворительном состоянии, и после некоторых технических моментов их выпустят на линию», - отметили члены совета.

С 30 апреля на улицы Рязани вышли 18 новых маршруток, приобретенных в лизинг. А с 5 мая их количество увеличили еще на две единицы. Сейчас маршрут №17 обслуживают 20 маловместительных маршруток и только 10 полноценных автобусов (читать подробнее).

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