В Рязани построят детскую и спортивную площадки за 2,5 млн

Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха, где установят восемь лавочек.
В Рязани планируют благоустроить территорию на улице Забайкальской у дома №16. На сайте госзакупок объявлен аукцион с начальной ценой почти 2,5 млн рублей.
Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха, где установят восемь лавочек.
Детская площадка будет оснащена резиновым покрытием и следующим оборудованием:
- игровой комплекс «Росток» с горкой, альпинистской стенкой, рукоходом и другими элементами;
- карусель со сплошным сиденьем;
- качалка-балансир «Уточки»;
- качалка на пружине «Самолет»;
- качели двойные.
На спортивной площадке установят уличные тренажеры «Хипс/Шейкер», «Лыжники», «Велостеп», турники и лавочку с упором.
Завершить работы подрядчику будет необходимо до 30 июля 2021 года.
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