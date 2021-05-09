В Рязани построят детскую и спортивную площадки за 2,5 млн

Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха, где установят восемь лавочек.

В Рязани планируют благоустроить территорию на улице Забайкальской у дома №16. На сайте госзакупок объявлен аукцион с начальной ценой почти 2,5 млн рублей.

Проект включает в себя детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха, где установят восемь лавочек.

Детская площадка будет оснащена резиновым покрытием и следующим оборудованием:

- игровой комплекс «Росток» с горкой, альпинистской стенкой, рукоходом и другими элементами;

- карусель со сплошным сиденьем;

- качалка-балансир «Уточки»;

- качалка на пружине «Самолет»;

- качели двойные.

На спортивной площадке установят уличные тренажеры «Хипс/Шейкер», «Лыжники», «Велостеп», турники и лавочку с упором.

Завершить работы подрядчику будет необходимо до 30 июля 2021 года.

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