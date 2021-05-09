Еще два смертельных случая COVID-19 зафиксировали в Рязанской области

Оперштаб при Правительстве РФ сообщил о ситуации с COVID-19 на 9 мая. В Рязанской области за сутки зарегистрирован 41 новый заболевший. Всего в статистике теперь отражены 28215 случаев коронавирусной инфекции.

По результатам экспертиз в Рязанской области зафиксировали еще два летальных исхода из-за COVID-19. Число жертв коронавируса, которых официально признали таковыми, возросло до 473 человек. Фактически с этой инфекцией связано гораздо больше смертей (подробнее).

Выздоровели за минувшие сутки 37 человек.