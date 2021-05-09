Из питомника в Рязани неизвестные выпустили сотни бездомных собак

В Рязани из питомника на территории бывшего завода «Центролит» сбежали около 300 бездомных собак. Как сообщает администрация Рязани со ссылкой на сотрудника МБУ «Городская служба по контролю за бездомными животными», в 3:00 неизвестные вывели из строя камеру видеонаблюдения и открыли вольеры.

«Собаки выбежали на улицу. Сотрудники учреждения совместно с привлеченными службами приняли оперативные меры по отлову животных», - отметили в пресс-службе горадминистрации.

По информации городских властей, до сих пор не поймали только пять собак. Полиция проводит проверку по факту случившегося.