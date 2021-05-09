В Рязани стартовали мероприятия в честь Дня Победы

В Рязани стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы.

Утром 9 мая в Рязани стартовали мероприятия, посвященные Дню Победы. Начались они на Скорбященском мемориале в 8:00 с акции «Вспомним всех поименно» и церемонии возложения цветов.

В 11:00 на площади Победы также состоится возложение цветов, после чего дадут старт «Мобильному десанту». Это колонна стилизованной военной техники, которая пройдет по улицам Рязани под музыкальное сопровождение. На своем длинном маршруте колонна будет останавливаться в микрорайонах, где артисты рязанских коллективов будут давать мини-концерты для жителей близлежащих домов. Кроме того, несколько дворов с военными песнями и стихами посетят «Фронтовые бригады».

В 12:00 акцию «Вспомним всех поименно» и свободный микрофон организуют уже у библиотеки им. С.А. Есенина на Первомайском проспекте.

В 14:00 стартует акция «Парк Победы». В Зеленом театре ЦПКиО пройдет ежегодный фестиваль «Песни Победы», а в Лесопарке заработает ряд тематических площадок и выставки.

В 16:00 все желающие смогут поучаствовать в квестах «Город героев» (ЦПКиО) и «1945. Победа» (сквер Скобелева).

В 18:00 Рязань встретит на площади Победы курсантов РВВДКУ по возвращении с парада в Москве. В это же время у областной филармонии начнется всероссийская социокультурная акция «Синий платочек».

В 22:00 в Рязани прогремит праздничный салют. Ранее организаторы сообщали, где за ним комфортно будет наблюдать.